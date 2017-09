Haradinaj uron Veselin

Shtuar më 07/09/2017, ora 15:46

Kandidati për kryeministër i Koalicionit fitues PAN, Ramush Haradinaj ka uruar Kadri Veselin në detyrën e re si kryetari i Kuvendit të Kosovës . Sipas tij, kuvendi do të jetë institucioni që do të luajë rol vendimtar në zgjidhjen e çështjeve jetike për vendin, shkruan albeu.com."Konstituimi i Kuvendit të Kosovës , është një lajm i mirë për vendin. Për më tepër është një zhvillim pozitiv në përmbylljen e procesit të krijimit të institucioneve të Republikës së Kosovës , të dala nga zgjedhjet e qershorit 2017.Unë besoj fuqishëm që Parlamenti i Kosovës , do të jetë një arenë debatesh dhe ballafaqimi të argumentuar, ndërmjet shumicës parlamentare dhe opozitës. Poashtu jam i bindur se Parlamenti i Kosovës , do të jetë institucioni që do të luaj rol vendimtar në zgjidhjen e çështjeve jetike për vendin, duke shpresuar se deputetët do të jenë unik, posaçërisht në temat e interesit nacional shtetëror.Kryetarit të Kuvendit , zotit Kadri Veseli dhe të gjithë nënkryetarëve, iu uroj sukses në detyrën që kanë marrë, i bindur se puna dhe përgjegjësitë e tyre do të jenë në pëputhje të plotë më demkracinë parlamentare në vend." ka shkruar Haradinaj