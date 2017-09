Haradinaj thotë se Demarkacioni është gabim por ja çfarë ka thënë Thaçi kur e nënshkroi

Shtuar më 08/09/2017, ora 14:02

Një ditë pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës kandidati për kryeministër i koalicionit fitues PAN u shpreh se demarkacionit do t’i japin epilog edhe kësaj çështje dhe se nuk do të humbin kohë, shkruan albeu.com.“Kanë ndodh gabime në atë temë në të kaluarën. Qëllimi është që të korrigjohet, që të kthehet në të drejtë. Kufiri i Kosovës me Malin e Zi është në Çakorr, në Kullë dhe në maja të larta." tha Haradinaj.Por, ndryshe është shprehur Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në vitin 2015. Në atë kohë ministër i Jashtëm Thaçi ka thënë se marrëveshja akutale e demarkacionit është e drejtë dhe Kosova e ka përmbyllur këtë temë me Malin e Zi.“Thaci nënvizoi se Kosova tanimë ka përmbyllur procesin e demarkacionit të kufirit me Shqipërinë, Maqedoninë dhe tani edhe me Malin e Zi dhe shprehu shpresën se së shpejti do të përmbyllet edhe me Serbinë”, ishte shprehur Thaçi kur e nënshkroi këtë marrëveshje.Vlen të theksohet se në gusht të vitit 2015 marrëveshjen e kanë nënshkruar, për palën kosovare, zëvendëskryeministri i parë dhe ministri Jashtëm , Hashim Thaçi , dhe ministri i Brendshëm, Skënder Hyseni, ndërsa për palën malazeze, zëvedëskryeministri dhe ministri Jashtëm , Igor Llukshiq, dhe ministri i Brendshëm, Rashko Konjeviq./albeu.com