Haradinaj: Të bisedojmë para se të flasim prapë me Serbinë

Shtuar më 10/09/2017, ora 21:15

Kryeministri i ri i Kosovës , Ramush Haradinaj , ka folur për të ardhmen e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një ditë pasi që Kuvendi i Kosovës e votoi për shef të ri të ekzekutivit, Haradinaj ka thënë se bisedimet me Serbinë nuk kanë alternativë, por vazhdimit të tyre duhet t'u paraprijë një dialog i brendshëm në Kosovë."Është me rëndësi që e para ne dialogojmë me të gjithë fqinjët, pra Kosova është e hapur dhe e përgjegjshme për rolin e vet në rajon, për përgjegjësitë e veta në rajon sepse në rajon i qetë dhe i qëndrueshëm na intereson edhe ne, pra nuk është vetëm për tjerët qëndrueshmëria, në radhë të parë për ne sepse jemi shtet më i ri, jemi në nisje dhe kemi interes për qëndrueshmëri edhe marrëdhëniet e mira dhe mirëbesimi me të gjithë rreth nesh është interes i yni", ka thënë Haradinaj në një intervistë për Zërin e Amerikës."Kuptohet, dialogu nuk ka alternativë edhe me Serbinë edhe pse kemi pas histori tragjike, prapë nuk mund ta zhbëjmë faktin që jemi fqinj dhe do të mbetemi. Për këtë arsye, dialogun duhet ta kthejmë te njerëzit dhe dialog edhe në mes popujve dhe jo vetëm dialog në mes të elitës politike", është shprehur Haradinaj "Të arriturat e dialogut duhet të burojnë nga populli në mënyrë që ato të zbatohen, pra ne kemi nevojë njëherë për një diskutim të brendshëm në Kosovë për dialogun me shoqërinë civile, me median, me opozitën me të gjithë që kur udhëheqësit tanë përfaqësuesit e Kosovës përfaqësojnë Kosovën të mos ketë situate pastaj të pamundësisë në zbatim, Kështu ka ndodhur në të kaluarën dhe do të jemi shumë më të kujdesshëm në hapat tonë edhe në ato po e quaj të arriturat tona të dialogut", ka theksuar kryeministri i ri i vendit. /albeu.com/