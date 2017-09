Reagon Haradinaj: Ministri Nedad është i pastër

Shtuar më 14/09/2017, ora 15:12

Kryeministri i Kosovës , Ramush Haradinaj ka reaguar për herë të parë në lidhje me deklaratat e disa banorëve të Prishtinës se janë torturuar nga Ministri i Listës Serbe nedad Rikalo . Ai ka thënë se nuk ka informata të besueshme dhe për këtë arsye nuk pritet ta pushojë nga puna, shkruan albeu.com.Ja komunikata e qeverisë:I kemi marrë me shqetësim reagimet e disa qytetarëve në lidhje me mundësinë e përfshirjes së një anëtari të kabinetit, ministrit Nenad Rikalo , në, siç pretendohet, keqtrajtimin e qytetarëve të Prishtinës gjatë periudhës së vitit 1999.Menjëherë pas kësaj, përmes kanaleve zyrtare dhe me shkrim, kam kërkuar informata nga Prokuroria e Shtetit, AKI dhe Policia e Kosovës lidhur me pretendimet e qytetarëve për përfshirjen e tij në aktivitetet e përmendura më sipër.Nga përgjigjet që kam marrë, në rrugë zyrtare, nga këto tri institucione të shtetit, nuk ka asnjë të dhënë se ai ka qenë i përfshirë në veprimet e tilla.Si kryeministër i vendit, dua të siguroj qytetarët e Kosovës , se jo vetëm në këtë rast por edhe në çfarëdo situate të ngjashme, do të veproj sipas ligjit dhe përgjegjësive që kam.