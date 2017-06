Haradinaj premton të heqë ndikimin e Serbisë nga Kosova

Shtuar më 08/06/2017, ora 18:46

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-NISMA, Ramush Haradinaj ka vazhduar fushatën në qytetin Në këtë miting ai u shpreh se njëra nga punët e para që do ta bëjnë, është që ta largojnë Serbinë nga Kosova. Njëra prej punëve të vendit tonë është që ta heqim Serbinë prej Kosovës, nuk do ta ketë më asnjë ndikim”, ka thënë Haradinaj gjatë fjalës së tij në qytetin Haradinaj ka premtuar se do ta krijojë një shtet ligjor, me gjykata, policë e ushtri që garantojnë siguri në vend./albeu.com/