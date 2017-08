Haradinaj: Nuk guxojmë të mos flasim për të pagjeturit

Shtuar më 30/08/2017, ora 10:20

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare për Persona e Zhdukur familjarë dhe politikanë të pranishëm kanë vendosur lule te ‘Përmendorja dedikuar personave të zhdukur ’ në Prishtinë, shkruan albeu.comI pranishëm kandidati për kryemministër i koalicionit PAN, Ramush haradinaj u shpreh se tema e të pagjeturëve në Kosovë duhet të zgjidhet "Nuk guxojmë me lënë si teme e te pagjeturve por duhet të zgjidhet si temë e Kosovës”, tha Haradinaj Me rastin e kësaj dite u hodhën në ajër 18 balona duke simbolizuar 18 vitet e pasluftës./albeu.com/