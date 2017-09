Haradinaj merr detyrën e re

Shtuar më 11/09/2017, ora 11:41

Ramush Haradinaj ka marrë zyrtarisht detyrën si kryeministër i vendit. Pranim-dorëzimi i detyrës është bërë me ceremoni shtetërore nga tashmë ish-kryeministri Isa Mustafa Gjatë takimit Mustafa i ka dorëzuar edhe 4 dosje të projekteve të papërfunduara Ndërkaq , takimi i parë i Kryeministrit Haradinaj do të jetë me Ambasadorin Amerikan Greg Delawie./albeu.com/