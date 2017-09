Haradinaj: Javën tjetër do prezantoj para Kuvendit programin qeverisës

Shtuar më 15/09/2017, ora 18:05

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj , ka deklaruar se në javën që vjen do të paraqesë në Kuvend programin e qeverisë. Këto komente i bëri gjatë takimit me presidentin Thaçin, ku tha se do ta fillohet një praktikë e takimeve të rregullta për t’i raportuar Presidentit për zhvillime qeverisëse në vend.Presidenti Thaçi ka deklaruar se kanë diskutuar për vazhdimin e reformave demokratike për shtetin e ri.“Duke e uruar Haradinaj , në të njëjtën kohë ndajmë përgjegjësinë institucionale për prioritetet. Themelimi i Kuvendit dhe Qeverisë është i rëndësishëm pa ndërhyrje dhe presion nga ndërkombëtaret, kjo është një kulturë e re politike”, u shpreh ai. /albeu.com/