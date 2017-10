Haradinaj e përsërit: Kufiri vetëm në Çakorr dhe Kullë

Shtuar më 04/10/2017, ora 20:31

Kryeministri Haradinaj , gjatë fushatës zgjedhore sonte në Deçan ka folur edhe një herë për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi.Sipas Haradinajt çështja demarkacionit është çështje që mund të diskutohet por që kufiri gjendet në Çakorr e Kullë.“Nuk ka marrëveshje të papajtume, s’kemi marrëveshje pra, deri sot nuk është ratifikuar dhe kjo quhet ndryshe projektmarrëveshje, derisa nuk kanë ratifikuar dy parlamentet, unë e kam ndërruar komisionin paraprak, kam krijuar komision tjetër, komisioni tjetër do t’i gjejë faktet që është gabim ky version, që kufiri është në Çakorr e në Kullë”, ka thënë Haradinaj Sipas tij, pas gjetjes së këtyre fakteve, Kosova do të ulet së pari me miqtë e saj dhe atyre do t’ju prezantohen këto të gjetura e më pas edhe me fqinjët. “Nëse duan fqinjët”, ka shtuar shefi i ekzekutivit.“Faktet janë në anën tonë dhe kështu ka me u zgjidh ky problem”, ka përfunduar ai. /albeu.com/