Haradinaj: Bëhuni gati për një Kosovë të re

Shtuar më 09/06/2017, ora 22:20

Kandidati për kryeministër nga koalicionit PDK-AAK-Nisma Ramush Haradinaj thotë se Kosovës i duhet një Fillim i Ri, pas ngecjes që sipas tij, solli qeveria e udhëhequr nga Isa Mustafa.“Ne po i japim Kosovës , një qeveri të re, të udhëhequr nga opozitari i deri djeshëm, për të prezantuar pikëpamjet e qeverise të dëshmuara në kohë, në këtë rast opozitare. Besimi i dhënë nga PDK dhe Nisma është një dëshmi se në Kosovë janë pjekur kushtet për në fillim të ri, ka ardhur koha për në fillim të ri dhe jam mirënjohës PDK-së, z.Veseli ashtu si dhe liderit të Nisma-s, Z.Limaj dhe të gjitha subjekte të tjera politike. Pra sot jam borxh ndaj atdheut dhe qytetarëve ”, tha ai.“Është kohë për Fillim të Ri”, tha Haradinaj për televizionin publik.“Unë ju them qytetarëve që bëhuni gati për një Kosovë të re, një Qeveri vepruese”, tha ai.“Kemi pasur mundësi të paraqesim elementet kyçe të programit tonë të Koalicionit PDK-AAK-Nisma, e subjekteve të tjera që për bazë ka shtetin ligjor, ka si pikë zhvillimin ekonomisë, kjo nënkupton aktivizimin e kapaciteteve tona, të qymyrit, të metaleve, resurseve, rritjen e buxhetit në vazhdimësi, pensioneve, rritjen e pagave për 30 për qind, rritjen e pensioneve.Pra është një situatë re në nisje e qeverisë. Ky program është pranuar mirë nga qytetarët dhe unë e kam një falënderim për të gjithë atë interesim. Po vijmë deri tek vendimi, sovrani do të jap verdiktin, vota e tyre do të vendos për katër vitet e ardhshme. Unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin në votime, vota e së cilit ka rëndësi, vota e tyre do të vendos për katër vitet e ardhshme”, tha Haradinaj “Nga biseda që kam pasur me z.Veselin shoh se ka një gatishmëri vërtet për një fillim të ri. Elektorati është i kënaqur dhe ka besim në kualitetet e qeverisjes Haradinaj , qytetarët e dinë si ka qenë puna në 100 ditshin. Unë i them qytetarëve që të bëhen gati për një Kosovë tjetër. Në qeveri e gjallë, vepruese e me punë ”, tha Haradinaj Sipas tij janë bashkuar me PDK-në, për fatin e atdheut, për fatin e Kosovës për të realizuar misionin e pa kryer të përmbylljes së shtetësisë dhe të zhvillohet ekonomia e Kosovës