Hapet festivali i filmit turk në Prizren

Shtuar më 08/09/2017, ora 08:20

Edicioni i parë i Festivalit të filmit turk në Prizren nis sot, i cili do të jet i hapur deri më 15 shtator në Kino Lumbardhi.Në këtë organizim do të shfaqen filmat e suksesshëm të kinemasë turke të viteve fundit.Në kuadër të festivalit gjithsejtë do të shfaqen 11 filma, derisa në cilësi të mysafirëve do të paraqiten edhe aktorët, regjisorët, skenaristët e brezit të vjetër dhe të ri nga Turqia.Ediz Hun, Çagan Irmak, Yigit Ozsener janë vetëm disa nga emrat e njohur të kinematografisë turke, që do të jenë prezent në edicionin e parë të Festivalit të Filmit Turk në Prizren