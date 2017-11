Hahn tregon vitin e anëtarësimit të Serbisë në BE

Shtuar më 16/11/2017, ora 15:48

Komisioneri i BE-së për Zgjerim Johannes Hahn ka thënë se Serbia mund të anëtarësohet në Bashkimin Europian në vitin 2025. Hahn në një konferencë për media të mbajtur bashkë me Përfaqësuesen e Lartë të BE-së Federica Mogherini dhe Kryeministren e Serbisë Ana Brnabic ka thënë se viti 2025 si një afat për anëtarësimin e Serbisë në BE është synim ambicioz, por sipas tij, është i realizueshëm.“Kjo do të thotë që Serbia duhet ti përfundojë të gjithë obligimet deri në vitin 2023” ka thënë Hahn Delegacioni i Serbisë, i kryesuar nga kryeministrja e këtij vendi Ana Brnabic ka marrë pjesë në takimin e katërt të Këshillit të Stabilizim Asociimit Serbi – BE.Një takim të tillë me BE-në sot po zhvillon edhe Kosova, delegacionit të së cilës, i prin Kryeministri Haradinaj.Ndërkohë pala serbe bën me dije se është e e gatshmë t'i hapë pesë kapituj të bisedimeve me BE’në.