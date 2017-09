Hahn shkon në Beograd për Kosovën

Shtuar më 12/09/2017, ora 13:12

Zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian për politikë fqinjësore dhe për bisedime për zgjerim, Johannes Hahn , pritet që të premten ta vizitojë Serbinë.Gazeta beogradase, “Danas”, mëson se Hahn do të takohet me zyrtarët më të lartë shtetërorë, përfshirë presidentin serb, Aleksandar Vuçiq. Kurse temë kryesorë e bisedimeve do të jetë zgjidhja e çështjes së Kosovës, gjendja në Ballkanin Perëndimor, avancimi i Serbisë drejt anëtarësimit në BE, me fokus të veçantë në kapitujt 23 dhe 24, të cilët kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut dhe ndërtimin e shtetit ligjor.Derisa para shkuarjes në Beograd , zyrtari i BE-së do të qëndrojë në edhe në Shqipëri.“Danasit” shkruan se BE-ja është e kënaqur me përfundimin e krizës disamujore politike në Kosovë. Poashtu, të kënaqur janë edhe për faktin se përfaqësuesit serbë, të afërt me Beogradin zyrtar, janë bërë pjesë e Qeverisë së Ramush Haradinajt. /Indeksonline/