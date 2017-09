Hahn: Qeveria e Kosovës, progres në rrugën drejt BE-së

Shtuar më 11/09/2017, ora 19:37

Komisioneri Evropian për Zgjerim dhe Politikë Fqinjësore, Johannes Hahn , ka thënë se krijimi i institucioneve të Kosovës është një hap i rëndësishëm.Duke theksuar se BE-ja është e informuar në lidhje me formimin e institucioneve të Kosovës Hahn ka thënë se Qeveria Kosovës ka një përgjegjësi ndaj qytetarëve të saj për të bërë progres në rrugën drejt BE-së, duke zbatuar reformat në fushën e sundimit të ligjit, ekonomi, liberalizimin e vizave dhe dialogun me Beogradin.Po ashtu, Brukseli pret që qeveria e re e Kosovës të luajë një rol aktiv dhe konstruktiv në rajon për të bashkëpunuar me Beogradin.“Formimi i institucioneve në Kosovë pas disa javësh pasigurie politike, është një hap shumë i rëndësishëm. Kosova përballet me shumë sfida të vështira duke përfshirë korrupsionin, sundimin e dobët të ligjit, papunësinë e lartë dhe nivelet e ulëta të sistemit arsimor”, thuhet në deklaratën e përbashkët të lëshuar në EEAS. /albeu.com/