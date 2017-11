Hahn: 2025-ta, viti i Ballkanit Perëndimor

Shtuar më 17/11/2017, ora 19:04

Komisioneri i zgjerimit, Johannes Hahn , përmendi për të parën herë një datë konkrete të mundshme aderimi për vendet e Ballkanit perëndimor.Vitin, Hahn e ka bërë të ditur gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Bruksel me shefen e diplomacisë evropiane, Federica Mogherini, dhe kryetaren e Qeverisë serbe, Ana Brnabic.Serbia dhe i gjithë rajoni, deklaroi ai, mund t’i bashkohen bllokut evropian edhe më përpara nga sa pritet. Viti 2025, sipas zyrtarit të lartë evropian , është një datë e prekshme anëtarësimi.“Si komisioner që merret me këtë proces çdo ditë mund të them se kjo datë, 2025-ta, është vërtetë ambicioze, por duhet të theksoj këtu se nisur nga kontributi dhe pjesëmarrja e gjithsecilit, ajo mund të cilësohet edhe si një datë vërtetë e realizueshme.Nuk duhet gjithsesi të harrojmë se bashkimi me BE-në pas 8 vitesh kërkon përfundimin e të gjithë punës përgatitore; negociatat duhet të mbyllen rreth 2023-shit, sepse pas kësaj vjen edhe procesi i ratifikimit”,- deklaroi komisioneri për zgjerimin e BE-së, Johanes Hahn . /albeu.com/