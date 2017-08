Gucati tregon kur do të ndahen pensionet

Veteranët e luftës së UÇK-së mund të mos i marrin pensionet me kohë muajin që vjen.Kryeministri në detyrë, Isa Mustafa gjatë mbledhjes së sotme të Qeverisë ka deklaruar se për shkak të pamundësisë së rishikimit të buxhetit, si pasojë e mos konstituimit të institucioneve, pagesat e pensioneve për veteranët mund të shtyhen. Mustafa madje ka pasur edhe një takim me përfaqësuesit e veteranëve menjëherë pas mbledhjes së Qeverisë të cilët i ka njoftuar me gjendjen.Sipas njoftimit të Qeverisë, Mustafa u ka thënë veteranëve se fondet për pensionet e tyre do të sigurohen me rishikim të Buxhetit dhe se ata do të realizojnë të drejtat e tyre mirëpo nuk u bë e ditur se cili është qëndrimi i veteranëve në lidhje me këtë.Arbresh.info ka kontaktuar me kryetarin e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati i cili ka thënë se veteranët mund të presin vetëm deri më 7 shtator për marrjen e pensioneve që ju takojnë.Ai ka shtuar se nëse pas kësaj date nuk ka asnjë risi, atëherë do të mblidhet kryesia për të vendosur se çfarë do të bëjnë.“Ne kërkojmë që Ligji të implementohet dhe Qeveria t’i qes pensionet . Afati i fundit është deri më 7 shtator. Do ta mbajmë më pas një mbledhje dhe do të dalim me reagim. Pas datës 7 do të ulemi si kryesi dhe do të diskutojmë e më pas do t’ju njoftojmë me kohë”, është shprehur i pari i veteranëve Ai nuk e ka mohuar mundësinë që të organizohen edhe protesta ndonëse ka thënë se nuk është idhtar i veprimeve në rrugë.Rishikimi i buxhetit të këtij viti ka qenë e paraparë të bëhet në Kuvend gjatë muajit gusht mirëpo kjo nuk ka ndodhur për shkak se Kuvendi nuk është konstituuar ende pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 11 qershorit.