Goditen dy policë të Kosovës

Shtuar më 16/09/2017, ora 12:21

Dje në Prishtinë, policia ka tentuar ta ndalojë një veturë të tipit “Mercedes”, mirëpo i dyshuari që drejtonte veturën ka vazhduar të ikë dhe ka goditur me pasqyrë të veturës një zyrtar policor Më pas policia ka arrit ta ndalë por i njejti ka sulmuar fizikisht edhe një zyrtar tjetër policor Njoftimi i plotë:Prishtinë 15.09.2017-14:40. Raportohet se Njësiti policor ka tentuar te ndaloj veturën mercedes, mirëpo drejtuesi i veturës nuk është ndalur dhe ka godite me pasqyre te veturës një zyrtar policor Njësiti policor ka arrite te ndale veturën te cilën e drejtonte i dyshuari mashkull K-Shqiptar dhe gjate arrestimit i dyshuari ka rezistuar dhe i njejti ka sulmuar fizikisht një zyrtar policor i cili ka pranuar tretman mjekësor.Zyrtaret policor kane arrite te vejne situaten nen kontroll, ku gjate kontrollit në një çante të cilën i dyshuari e kishte hedhur ne tokë është gjete dhe konfiskuar një arme Zastava e cal.7.65 me një karikatorë dhe 15 fishekë.Me urdhër te prokurorit pas intervistimit i dyshuari dërgohet ne mbajtje.