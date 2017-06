Gjyqtari i Departamentit të Krimeve të Rënda kërcënohet me jetë

Shtuar më 08/06/2017, ora 18:17

Ish-kryetari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, tani gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda , Hamdi Ibrahimi , është kërcënuar këtë të enjte në Pallatin e Drejtësisë, pas shpalljes së aktgjykimit në një rast. Ibrahimi , pasi shpalli aktgjykim dënues ndaj Florim Alisë i cili akuzohej për “vrasje në tentativë” dhe “armëmbajtje pa leje”, u kërcënua në mënyrë të drejtpërdrejtë nga të afërmit e këtij të fundit.“Unë nuk mund të flas shumë lidhur me këtë rast, mirëpo mund të them se ka ndodhur diçka që nuk është dashur të ndodhë” ka thënë Ibrahimi “Lidhur me kërkesën tuaj ju njoftojmë se sot në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda , pas shpalljes së aktgjykimit në çështjen penale ndaj të akuzuarit F.A, kanë reaguar të afërmit e të akuzuarit dhe po ashtu edhe vet i akuzuari duke kërcënuar drejtë për së drejti kryetarin e trupit gjykues- gjyqtarin Hamdi Ibrahimi lidhur me dënimin që i ka shqiptuar të akuzuarit ” ka thënë zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi.Sipas Gashit, Policia e Kosovës, kishte ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura dhe kishte arrestuar tre persona për kanosje të gjyqtarit në fjalë si dhe për prishje të rendit dhe qetësisë publike. /albeu.com/