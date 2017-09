Gjykata vazhdon të jetë e ngathët, 2039 lëndëve u kalon afati

Shtuar më 02/09/2017, ora 12:38

Janë parashkruar shumë lëndë penale e kundërvajtëse nga Gjykata Themelore Prishtinës gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti Janë 2039 lëndë që kanë kaluar të gjitha afatet për të gjetur zgjidhje. Në muajin shkurt të këtij viti kryetarja e re e Gjykatës Themelore të Prishtinës , Afërdita Bytyçi, ishte zotuar se do të përqendrohej për t’i kontribuar një sistemi të drejtë, efiçient e profesional në këtë institucion ku ndahet drejtësia, shkruan sot Koha Ditore.“Mandati im do të përqendrohet për t’i kontribuar një sistemi të drejtësisë, i cili do të jetë i pavarur ndaj çdo lloj ndikimi, i paanshëm në funksionimin e tij, i përgjegjshëm, llogaridhënës, me integritet të lartë moral dhe profesional në të gjitha nivelet strukturore të tij, efiçient dhe profesional , i besueshëm, transparent dhe i qasshëm prej publikut. Këto parime unë bashkë me gjyqtarët e Gjykatës Themelore të Prishtinës do t’i avancojmë në punën tonë të përditshme”, pati thënë Afërdita Bytyçi.Sikur edhe kolegët e saj paraprakë, ajo kishte marrë timonin e kësaj gjykate me qindra mijëra lëndë të pazgjidhura. Kjo gjykatë, pos lëndë ve që ndodhin në territorin e kryeqytetit të vendit, ka nën juridiksion të saj edhe lëndë t që ndodhin në Komunën e Fushë-Kosovës dhe në atë të Obiliqit.