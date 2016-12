Gjuriq sulmon deputetët që shkuan në parlament

Shtuar më 24/12/2016, ora 13:09

Drejtor i Zyrës për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq ka reaguar mbi deputetët serbë të cilët i janë rikthyer normalisht punës së parlamentit. Gjuriq ka thënë se nuk ka asnjë pikë dyshimi që kthimi i shpinës ndaj Serbisë prej deputetëve, që ai i quan “të vetëemëruar” të serbë ve në Kosovë nuk është i spontan. Deputetët e Listës Srpska, që morën pjesë në seancën e së enjtes, për Gjuriqin janë përfaqësues të rremë të serbë ve. Ai ka vlerësuar se lëvizja e tyre ka lidhje me shuma të parave që i kanë marrë nga shqiptarët dhe shërbimet e huaja, transmeton Koha.net.“Kjo zgjidhet në bisedimet që do t’i bëjmë me përfaqësuesit serbë, e më pas do të jetë plotësisht e qartë se kush e mbështet politikën e Serbisë dhe Qeverinë e Serbisë, a kush zgjedh Isa Mustafën si kryetar të qeverisë së tij nuk ka asnjë kredibilitet politik”, ka thënë Gjuriq ./albeu.com/