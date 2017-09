Gjukanovic: Kosovën e kanë humbur gjeneratat e tjera të politikanëve

Shtuar më 16/09/2017, ora 21:08

Ish- Presidenti i Malit të Zi dhe Kryeministri në 7 mandate i këtij vendi, Millo Gjukanovic , në një intervistë për mediat serbe ka folur edhe për njohjen e Kosovës nga vendi i tij.Ai ka thënë se Serbia e ka humbur moti betejën politike në Kosovë duke fajësuar gjeneratat tjera të politikanëve Sipas tij, brezi aktual i politikanëve serb po e paguan faturën e politikës së gabuar. Ai ka dhënë detaje se si ua kishte shpjeguar autoriteteve serbe vendimin për njohjen e Kosovës Aktualisht në Serbi po zhvillohet një debat për Kosovën i iniciuar nga Presidenti Vuçiq. Gjukanovic ka thënë se me Vuçicin ka raporte të mira dhe se shpesh konsultohen privatisht."Asnjë shtet se ka të lehtë të ballafaqohet me humbjen e një pjese të territorit. Mos mendoni që në Mal të Zi nuk e dimë peshën e këtij problemi. Megjithatë, ende mendoj se pasojat janë më të mëdha nëse i mbyllni sytë para realitetit. E realiteti flet se Serbia shumë kohë më herët, para gjeneratave të reja e ka humbur betejën politike në Kosovë. Në kohën e Tadic, Serbia vetëm e ka marrë faturën me të cilën paguan gabimet e shumë gjeneratave të mëparshme”, tha Gjukanovic “Këtë realitet ua kam deklaruar në mënyrë të sinqertë bashkëbiseduesve të mi nga dita e parë në Beograd: që nga Presidenti i atëhershëm Tadiç deri te Presidenti i sotëm Vuçiq. E nëse është kështu puna, që mendoj se është pikërisht kështu, një burrështetasi të përgjegjshëm i takon që një të vërtetë të pakëndshme t'ia thotë popullit të vet. E di që ende mund të vihet në pikëpyetje vlerësimi përfundimtar për humbjen e Kosovës . Ne udhëheqja e Malit të Zi e kishim vlerësuar se duhet të jemi të sinqertë me miqtë tanë në Beograd”, theksoi ai.Ai ka treguar se kreu i shtetit serb ka pasur mirëkuptim dhe kapacitet demokratik për ta kuptuar një pikëpamje të këtillë, pavarësisht se nuk e kanë ndarë të njëjtën. /albeu.com/