Gjithçka gati, në pritje të borës

Shtuar më 18/11/2017, ora 14:46

Disa prej kompanive të kontraktuara nga Ministria e Infrastrukturës, për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonit të dimrit, në nivel vendi, u ka skaduar afati i kontratës. Por Ministria e Infrastrukturës, tha se kontratat për kompanitë e kontraktuara do të vazhdohen dhe nuk ka hapësirë për shqetësim.Kompanitë për mirëmbajtjen e rrugëve në sezonin e dimrit këtë vit do të ballafaqohen me problemin e kontratave. Ndonëse kontratat do të duheshin të bëheshin në muajin nëntor, dhe kompanitë të jenë të gatshme për punë, këto të fundit pikërisht tani kanë mbetur pa kontrata.Por, Ministria e Infrastrukturës, që është përgjegjëse për kontraktimin e kompanive në nivel vendi, tha se tashme gjithçka është e gatshme. Qemajl Jonuzi, udhëheqës i divizionit për mirëmbajtjen e rrugëve në këtë ministri, tha për televizionin publik se kompanive do t’u vazhdohen kontratat dhe nuk ka hapësirë për shqetësim.“Disa kompanive u ka përfunduar kontrata, disave u përfundon në muajin dhjetor, por ne, si ministri jemi të angazhuar që të njëjtave kompani t’u vazhdohen prapë kontratat . Qytetarët duhet të jenë të qetë në këtë drejtim, pasi tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet dhe nuk do të ketë probleme në mirëmbajtje”, tha Jonuzi.Komuna e Prishtinës, si qendra më e madhe e vendit, tashmë i ka të kontraktuara kompanitë për mirëmbajtje të rrugëve gjatë sezonit dimëror. Sipas Miranda Mullafazliu, nga Zyra për Marrëdhënie me Media në Komunën e Prishtinës, të gjitha kompanitë janë të pajisura me makineri dhe material përkatës, për të siguruar rrugë të kalueshme, pa pengesa dhe të sigurta edhe gjatë reshjeve të borës për qytetarët e Komunës së Prishtinës.Se janë të gatshëm për sezonin dimëror është deklaruar edhe drejtori i Kompanisë “Pastrimi”, Feim Salihu.“Jemi të përgatitur me makineri, me punëtorë dhe me pajisje të nevojshme për të intervenuar në rrugë. Gjithashtu jemi të pajisur edhe me kripë e rërë, dhe tashmë si kompani jemi të gatshëm të intervenojmë ku do që është e nevojshme”, deklaroi Salihu.E qytetarët e vendit, në bazë të ligjit, janë të obliguar që ta mënjanojnë vetë borën para lokaleve dhe objekteve të banimit të tyre dhe ta vendosin skajeve të rrugës, prej nga kompanitë e pastrimit do ta marrin dhe do ta largojnë.