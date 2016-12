Gjermania liron dy kosovarët e dyshuar për planifikim të sulmit në qendrën tregtare

Shtuar më 24/12/2016, ora 22:18

Dy vëllezërit me origjinë nga Kosova, të cilët u arrestuan në Dusiburg të Gjermanisë nën dyshimet se po përgatisnin një sulm terrorist, janë liruar nga autoritetet.Policia lokale ka deklaruar se ata janë liruar për shkak se, përkundër hetimeve intensive, dyshimet për përkatësinë e tyre në organizatë terroriste nuk janë konfirmuar.Hetuesit kanë konstatuar gjithashtu se nga shqyrtimi i të dhënave të deritanishme, ata nuk paraqesin ndonjë rrezik për sulme të mundshme.Dy kosovarët, 28 dhe 31 vjeç, u arrestuan dy ditë më parë në pjesën Marxloh të Duisburgut, pas paralajmërimeve të organeve të sigurisë se mund të kryenin sulme në një qendër tregtare në Oberhauzen.Por, pas hetimeve të kryera, ka rezultuar mes të tjerash se dy vëllezërit nuk kanë asnjë lidhje me atentatorin e Berlinit, Anis Amri, që mbeti i vrarë në një shkëmbim zjarri me policinë në Itali.Megjithatë, ministri i Brendshëm i landit Renania Verirore-Vestfalia, Ralf Jäger ka lavdëruar punën e policisë, “e cila ka vepruar shpejt dhe me vendosmëri”. /albeu.com/