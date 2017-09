Gërxhaliu flet për analizat e autopisisë për të vdekurit në QKUK

Shtuar më 15/09/2017, ora 14:46

Pas përfundimit të autopsisë së tre pacientëve që ndërruan jetë në sallat e operacionit në QKUK, Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu ka thënë për Express se të tretë trupat e të vdekurve tashmë janë kthyer për rivarrosje tek familjarët e tyre.Ai ka sqaruar se rastet janë punuar me një komision të gjerë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore sikurse edhe nën vëzhgimin e Prokurorisë. Ndërkohë që nuk përjashtohet edhe mundësia e dërgimit të analizave jashtë vendit.“Dje e kemi bë zhvarrimin e të njëjtëve, për tre raste që jemi njoftuar nga prokuroria kurse sot të treve u është bërë analiza a autopsisë dhe të njejtit janë kthyer për rivarrosje tek familjarët e tyre. Rastet janë punuar me një komision të gjerë nga instituti i mjekësisë ligjore, ekspertë dhe të tjerë, si dhe nën vëzhgimin e prokurorisë së shtetit. Normal edhe për shkak të disa lëshimeve që kanë ndodhur, analizat kërkojnë kohë dhe duhet kohë që të vijmë deri te rezultati”, është shprehur Gërxhaliu Ai ka shtuar se kufomat kane qenë relativisht të kalbëzuara dhe për këtë atyre u duhet kohë që të vijnë deri te rezultati përfundimtar. Gërxhaliu tha se sa më shumë që të kalon kohë që nga vdekja e kufomës është aq më keq për ta.Pyetur se si kanë reaguar familjarët pas vendimit të Prokurorisë për zhvarrosje Gërxhaliu bëri të ditur se tek rasti i të dyshuarit të Vitisë, familjarët kanë hezituar, por sqaron se të njëjtët janë bindur dhe se ky ka qenë urdhri i prokurorisë që ata duhet zhvarrosur.“Këto raste duhet t’i kuptojmë që nuk është e lehtë edhe për familjarët t’i çrregullojmë me një informatë të tillë”, ka përfunduar ai.