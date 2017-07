Zgjohet mes natës, i riu nga Tirana hidhet nga ballkoni

Shtuar më 06/07/2017, ora 09:55

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë, ku një i ri i moshës 30-vjeçare i ka dhënë fund jetës gjatë orëve të natës.Viktima është Ramiz Hoda , i cili jetonte në zonën e vilave gjermane në kryeqytet. Hoda ka qenë duke fjetur në ballkonin e shtëpisë, teksa është ngritur natën dhe është hedhur nga kati i dytë i banesës.Familjarët bëjnë me dije se ai ishte një tip i qetë, jo problematik dhe që nuk kishte shfaqur shenja shqetësuese, depresioni apo dëshpërimi para se të kryente këtë veprim.Dyshohet se ka qenë një humbje e mundshme e vetëdijes dhe ndoshta mosorientimi i momentit për shkak se kishte kaluar natën në ballkon si pasojë e vapës së madhe, ajo që ka çuar në hedhjen e djalit nga banesa.Ai ka rënë me kokë në dysheme dhe ka pësuar hemorragji të brendshme. Edhe pse u dërgua nga të afërmit me urgjencë në spital, Hoda nuk mundi të jetontë. /albeu.com/