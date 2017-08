Flet miku i Bajram Rexhepit: Tri herë kam qenë para pushkatimit, por e kam pasur më lehtë se sot

Shtuar më 21/08/2017, ora 18:25

Kirurgu Faik Bllata , i cili qenë edhe mik i afërt i ish-kryeministrit, Bajram Rexhepi ka thënë se është pikëlluar shumë kur ka marrë lajmin për vdekjen e tij.“Gjatë luftës kam qenë tri herë para pushkatimit, e kam pasur më të lehtë se sot kur morra lajmin për vdekjen e Bajram Rexhepit ”, ka thënë Bllata “E kam pas shok e kam pas vëlla, prej kur kemi filluar studimet më pas kemi bërë shumë intervenime të përbashkëta kirurgjike”, ka pohuar ai në Info Magazine.“Dr. Bajram Rexhepi, i madhi Bajram ka qenë kryeministri i parë i shqiptarëve të Kosovës dhe për këtë në libra do të mësojnë fëmijët gjeneratë pas gjenerate”. Bllata thotë se nuk mund të gjenden fjalët e duhur që të përshkruhet figura e Bajram Rexhepit , derisa i mbushen sytë me lot.“Është vështirë të gjenden fjalët e të flitet për burrërinë e tij, punën, patriotizmin, ai ka qenë njeri komplet i fjalës i besës, i dashur për popullatën”.“Kemi pas të vrarë e të plagosur në vitet 89 e 90 dhe asnjëherë nuk jemi lodhur sepse e dinim se po punonim për popullin tonë”, ka shtuar ai, derisa ka folur për punën e përbashkët që kanë bërë me Rexhepin.“Kur e largua nga puna, i thashë se edhe unë po largohen pasi nuk punoj pa ty”.“Por ai më bindi që të kthehem në punë sepse më tha i duhemi popullit tonë.”.Kirurgu Bllata ka thënë më tej se ka qenë familjar i Rexhepit “Kam qenë vëlla i tij. Kam shkuar shpesh te ai.“Është e pamundur të përshkruhet trimëria e tij, zemërgjerësia e tij dhe afërsia me pacientët”, ka shtuar ai.