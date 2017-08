Flet drejtori që u shkarkua pas fotos me kallashnikov

Shtuar më 23/08/2017, ora 19:03

Drejtori i Rinisë Kulturës dhe Sportit në Mitrovicë, Fidan Ademi, të cilin kryetari i kësaj komune Agim Bahtiri e ka shkarkuar ditën e mërkurë, ka thënë që ka qenë vendim i pritshëm dhe se shkarkimi i tij lidhet me mospërkrahjen e kandidimit të Bahtirit për Kryetar të Mitrovicës. Vetëvendosje nuk e ka mbështetur Agim Bahtirin në zgjedhjet e 22 tetorit dhe do të emëroj një kandidat nga radhët e tyre.Sa i përket fotografisë në të cilën Ademi shfaqet me kallashnikov, ai ka insistuar që arma në foto është lodër dhe se për këtë ka dhënë sqarime edhe në polici.Ai ka thënë që është kryesia e VV-së ajo që vendos për raportet me AKR-në, dhe se nuk do dëshironte që shkarkimi i tij të jetë shkas për prishjen e marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy partive.Ndërsa, kryetari i Mitrovicës nuk ka dashur të flas për shkarkimin e Ademit, por thotë se po pret nga Vetëvendosje t’i propozojnë dikë tjetër pasi që drejtoria e Kulturës i takon kësaj partie. /albeu.com/