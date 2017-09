Fisnik Ismaili ka një fjalë për rastin Rikallo

Shtuar më 16/09/2017, ora 15:32

Deputeti i Vetë vendosjes, Fisnik Ismaili ka komentuar dëshmitë që Xhelal Sveçka i publikoi kundër ministrit në Qeverinë Haradinaj, Nenas Rikalos, për çka akuzohet për tortura gjatë luftës së fundit. Ismaili ka shkruar se hala po i besoni çiftit të Gani Kocit të PDK-së, i cili doli me deklaratë për Rikalon, para vetë atij.Sveçla sot sqaroi se Rikalo kurrë nuk kishte qenë pjesë e organizatës joqeveriare ‘KAN’ dhe as që kishte bashkëpunuar me Albin Kurtin.Ja shkrimi i plotë i Ismailit në Facebook:Foli Rikallo. Nëse i besoni që e ka themelue KAN-in me Albinin, atëherë po i besojshit që nime ky veç paska lue basket në Prishtinë edhe s’e ka ngucë kurrë asnji shqiptar.Se, me shkue me i besue veç për atë pjesën që juve ju konvenon, po ju ban juve ma hipokrita se qeta qe janë në pushtet.Pi hani foret e SHIK-ut si keksat! Hala i besoni qiftit të Gani Kocit, i cili duel me deklaratë për Rikallon para Rikallos vetë, hej!Xhelali në postimin e tij i sqaron krejt./albeu.com/