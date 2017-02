Çfarë do të ndodhë? Ekspertët parashikojnë trazira në Kosovë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/02/2017, ora 08:20

Pas tensioneve të fundit në Kosovë dhe provokimeve të vazhdueshme nga ana e Serbisë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka vizituar Kosovë n. Ai ka deklaruar se NATO-ja është këtu për ta ndihmuar Kosovë n.Por, ekspertët e sigurisë në Kosovë kanë vlerësuar se vizita e sekretarit të NATO-s erdhi pikërisht pas tensioneve të fundit në Kosovë e në rajon.Ata madje thonë se situata në Kosovë është tejet e brishtë dhe si rrjedhojë nuk përjashtohet mundësia për esklaim të situatës.Sipas tyre, edhe atëherë kur Serbia zotohet për paqe e stabilitet, eskalimi mund të ndodhë. Nga ana tjetër, njohësit e rrethanave politike janë shprehur optimistë se situata aktualisht është stabile. Por, ka prej atyre që fare nuk dyshojnë se mund të ndodhë ndonjë skenar i ngjashëm me atë të trazirave të marsit të vitit 2004.Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se NATO-ja do të jetë e pranishme në Kosovë për ta ndihmuar atë.“NATO-ja është këtu për ta kontribuuar paqen dhe stabilitetin. Kjo është arsyeja që kemi vendosur ta mbajmë këtë prani. Një forcë që është më profesionale dhe EULEX-i i cili është i pranishëm”, ka deklaruar Stoltenbergu.Nga ana tjetër eksperti i çështjeve ushtarake dhe i atyre të sigurisë, Ramadan Qehaja, ka thënë se sekretari i NATO-s me vizitën e tij synon ta vlerësojë prej së afërmi situatën pas tensioneve të fundit që Serbia ka krijuar në Kosovë.Qehaja më tej nuk e ka përjashtuar mundësinë që të ketë eskalim të situatës.“Nëse e vlerësojmë dhe analizojmë situatën e sigurisë me sensin e një njohësi të mirë të çështjeve të sigurisë dhe mundësive ushtarake dhe pretendimeve të vazhdueshme serbe ndaj Kosovë s, gjasat për eskalim ekzistojnë”, ka deklaruar ai gjatë një bisede për “Zërin”. /Albeu.com/