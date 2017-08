Familja Rugova mbështet Beqirin për kryetar të Prishtinës

Shtuar më 15/08/2017, ora 21:43

Lidhja Demokratike e Kosovës, ende nuk ka vendosur se me kë do të kandidojW në zgjedhjet komunale të 22 tetorit.Partia, e cila kishte udhëhequr me kryeqytetin deri në vitin 2013, është në kërkim të një kandidati, i cili do ta sfidonte seriozisht Shpend Ahmetin e Vetëvendosjes.Në debatin se kush duhet të jetë kandidat i LDK-së për kryetar të Prishtinës është përfshire edhe familja Rugova.Blerina Kllokoqi-Rugova, bashkëshortja e Ukë Rugovës, po e mbështet hapur kandidimin e Ismet Beqirit për kryetar të Prishtinës Ajo ka përmendur disa arsye pse Beqiri duhet të jetë kandidat i LDK-së për të parin e kryeqytetit.Shkrimi i plotë i Blerina Kllokoqit-Rugova:Unë mendoj se kandidat për Prishtinën nga radhët e LDK-së do të jetë Ismet Beqiri. Ka dy arsye që mua më konfirmojnë këtë bindje në kokën time: 1. Pasi që shef i grupit parlamentar u zgjodh Abdullah Hoti, Ismeti mbeti pa detyrën që kishte deri më tani. Dhe mos harroni, Ismet Beqiri është kryetar i degës së Vranjevcit që njihet edhe si bastion i LDK-së, prej nga vjen një numër i konsiderueshēm i votave për LDK-në.2. Dhe tjetra, pas zgjedhjeve të 11 Qershorit, duke parë pozicionimin e LVV në kryeqytet, zor që dikush tjeter merr guxim të kandidojë për Kryetar të Prishtinës , e sidomos jo ata që i frikësohen dështimit. Edhe Presidentët në SHBA mandatin e dytë zakonisht vetëm rikonfirmohen. Sido që të jetë, nuk ka mbetur edhe shumë deri kur LDK të zyrtarizojë kandidatin e saj për Kryetar të Prishtinës . /albeu.com/