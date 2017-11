EXIT POLL/ Rezultat shumë i ngushtë në Rahovec

Shtuar më 19/11/2017, ora 18:56

Drejtori i Klan Kosovës, Baton Haxhiu ka nxjerrë disa detaje në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve sipas të dhënave nga exit polleve.Sipas tij, në Rahovec do të duhet të presim numërimin e votave në Rahovec për të nxjerrë fituesin pasi kandidatët janë shumë afër.Ndërkohë, Albeu.com do të raportojë LIVE rezultatet e çdo komune.