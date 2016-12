Enver Hoxhaj: Kur Kosova të anëtarësohet, BE-ja nuk do të jetë e njëjta

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 22/12/2016, ora 23:06

Shefi i diplomacisë së Kosovës ka thënë se integrimi i vendit në Union do të ndodhë kur ai të jetë i ndryshëm nga sot, ndërsa ka theksuar besimin e tij në pandryshueshmërinë e kufijve në Ballkan Ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, në Zona e Debatit, ka thënë se anëtarësimi i vendit në Bashkimin Europian do të ndodhë kur ky organizëm të mos jetë më i njëjti“Ne duam që Bashkimi Europian të ngutet me ne. Por krejt çka nuk mund të pritet tash nga BE-ja është shpejtësia. Nëse ne na ngutet, kjo nuk do të thotë se ngjan edhe me Unionin”.Duke komentuar zgjedhjet në Maqedoni , ai ka thënë se interes i Kosovës është që shqiptarët atje ta ruajnë integritetin fizik, ta avancojnë pozitën e tyre dhe të kenë një platformë të përbashkët.“Natyrisht që kemi interesa në Maqedoni . Interesi primar ynë është që shqiptarët atje ta ruajnë integritetin fizik. Shqiptarët në Maqedoni nuk janë pakicë, por pakicë e shumtë. Për ne është absurde që një komunitet autokton, si shqiptarët atje , të mos e ketë gjuhën e tij të zyrtarizuar. Kjo është kërkesë bazike. Së dyti, nuk ka ndarje të mirë të buxhtetit. Dhe së treti, pjesëmarrja e shqiptarëve në administratë shtetërore duhet përmirësuar. Ne mendojmë që rezultati i zgjedhjeve atje nuk duhet të interpretohet si dramë.Vota e shqiptarëve atje nuk ka qenë votë për partinë e , sa ka qenë votë ndëshkuese. Preferenca e Qeverisë së Kosovës është që shqiptarët në Maqedoni ta kenë një platformë të përbashkët. Të ketë një marrëveshjen politike që i avancon të drejtat e tyre. Përtej kërkesave të komunitetit shqiptar atje , është në interes të vendit që të zgjidhet emri i Maqedonisë”. Shqiptarët në Maqedoni janë faktor determinues i politikës pro-europiane atje . Për më shumë, shqiptarët , Kosova dhe Shqipëria, janë dy vendet ku Rusia ka më pak ndikim”.Hoxhaj ka sqaruar edhe arsyet e ndalimit të hyrjes në Kosovë të shefit të Zyrës Serbe për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric.“Ne kemi marrë vendim që Marko Gjuricit t’ia ndalojmë hyrjen në Kosovë, sepse ai ka dashur që të përurojë pika derivatesh që nuk kanë qenë të licencuara nga shteti. Pika tjetër është se ne kemi pasur informata që ato janë pika derivatesh të Gazprom-it rus”.I pari i diplomacisë kosovare më tutje ka theksuar se nuk do të ketë ndryshim kufijsh në Ballkan “Nuk do të ketë ndryshim kufijsh në Ballkan . Përvec nëse nuk do të ekzistojë Bashkimi Europian, si edhe NATO. Mendoj që është në interes të shqiptarëve që të kemi dy shtete; të kemi dy vota. Në Ballkan , balansi është ruajtur duke krijuar shtete të reja, për shqiptarët dhe serbët”./Albeu.com/