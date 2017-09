Ende s’ka të dyshuar për vrasjen e 16-vjeçarit në Prishtinë

Shtuar më 16/09/2017, ora 19:01

Sot rreth orës 11:00, Policia ka gjetur trupin e pajetë të një 16-vjeçari në rrugën “Gjon Sereqi” në Prishtinë.Aulon Zeka, 16 vjeçar është viktima e cila në bazë të informacioneve të Policisë është vrarë me armë zjarri, derisa rasti po trajtohet si “Vrasje e rëndë”.Jozyrtarisht gjatë ditës është raportuar se tashmë i ndjeri ishte qëlluar me katër plumba në trup.Përkundër se trupi u gjet në pikë të ditës në Prishtinë, ende nuk ka ndonjë pistë hetimi për të dyshuar, apo diçka që tregon për shkaqet e incidentit.Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinë s, Agron Borovci ka thënë për lajmi.net se njësitet policore janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore.“Aktualisht njësitet policore janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e të gjitha rrethanave që kanë të bëjnë me këtë ngjarje, si dhe me identifikimin dhe arrestimin e personave të dyshuar”, ka thënë Borovci , shkruan lajmi.net.Gjatë ditës , trupi i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. /albeu.com/