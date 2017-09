Emrat e mundshëm për zëvendësministër nga PDK

Shtuar më 12/09/2017, ora 13:24

Derisa ka nisur punën qeveria e re e Kosovës, në opinion kanë nisur të qarkullojnë emrat mundshëm për zëvendësministra.Edhe pse nuk dihet saktësisht numri i zëvendësministrave që do të ketë qeveria e re, Blic ka mësuar disa nga emrat mundshëm nga PDK që do të mund të marrin poste zëvendësministrash.Zëvendësministri i deritashëm i Arsimit, Muvledin Krasniqi sërish mund të emërohet në postin e zëvendësministrit Krasniqi sërish mund të emërohet zëvendësministër. Ende nuk i është caktuar pozita, por sipas të gjitha gjasave do t’i jepet një pozitë zëvendësministri”, tha ky burim.Muvledin Krasniqi ishte zëvendësministër i Shëndetësisë dhe i Arsimit në qeverisjen PDK- LDK.Post të zëvendësministrit mund të marrë edhe nënkryetari i PDK-së, Rexhep Hoti.Hoti i cili ushtronte postin e zëvendësministrit të Kulturës, sërish mund të marrë të njëjtin post.Si emër tjetër për postin e zëvendësministrit , po përmendet edhe Nehat Mustafa, i cili ishte i dyti në Ministrinë e Punëve të Brendshme.Merret vesh se si emra të mundshëm për zëvendësministra nga PDK është ai i Shaip Mujës, Kurtan Kajtazit, Taulant Selmanit etj.Ndryshe, Qeveria e drejtuar nga Ramush Haradinaj ka 21 ministri dhe 5 zëvendëskryemnistra, duke u cilësuar kështu së bashku me qeverinë Mustafa, si më të mëdhat që nga paslufta.Zyrtarisht nga Qeveria e Kosovës nuk kanë dhënë detaje për procesin e emërimit të zëvendësministrave e as rreth asaj se sa të tillë do t’i ketë kabineti Haradinaj./albeu.com/