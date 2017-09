EKSKLUZIVE/ Pal Lekaj: Do të jem ministër

Shtuar më 08/09/2017, ora 08:44

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës , Pal Lekaj ka konfirmuar për albeu.com se do të drejtojë Ministrinë e Infrastrukturës në mandatin e ardhshëm."Po, mbrëmë më është dhënë mbështetja e Këshillit Drejtues dhe Liderit të AAK-së z. Ramush Haradinaj për ta drejtuar Ministrinë" është shprehu Lekaj Ndërkaq, nesër pritet që të votohet qeveria e re me në krye Ramush Haradinajn. Partia që ai drejton përveç kryeministrisë do të ketë në drejtim edhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ministrinë e Forcës dhe Sigurisë të Kosovës ./albeu.com/