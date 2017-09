EKSKLUZIVE/ Mësohet ministria që do ta udhëheqë Krasniqi

Shtuar më 06/09/2017, ora 08:18

Koalicioni fitues PAN sëbashku me Presidentin e Aleanca Kosova e Re, Behgjet Pacollin tashmë i kanë ndërë edhe ministritë. Ndërsa flitet që Ministria e Punëve të Jashtme do të udhëhiqet nga Behgjet Pacolli, albeu.com mëson emrin që mund ta drejtojë Ministrinë e Arsimit.Sipas burimeve tona kjo ministri e cila zyrtarisht i takon NISMA për Kosovën, do të udhëhiqet nga Jakup Krasniqi . " Flitet se Krasniqi do të emërohet ministër i arsimit, shkencës e teknologjisë" ka cituar ky burim.Ndërkaq, Krasniqi nuk ka pranuar të jetë kandidat në zgjedhjet e parakohshme parlamentare kështu që mund të jetë një arsye më shumë për të qenë në krye të kësaj ministrie./albeu.com/