E fundit/ Zbulohet arsyeja pse PAN nuk hyri në kuvend

Shtuar më 07/09/2017, ora 11:41

Në kohën kur pritej të mbahej vazhdimi i seancës themeltare të Kuvendit , PAN nuk gjendet në sallën plenare. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës janë duke zhvilluar një mbledhje , dhe shumë shpejt pritet të jenë në sallën Kështu i tha deputeti i PDK-së, Hajdar Beqa portalit “Arbresh.info”.Sipas tij, deputetët e PDK-së janë në kuvend , por po zhvillojnë një mbledhje , pas së cilës do të paraqiten në seancë. Ai është i bindir se sot ose nesër do të përfundoj edhe cështja e formimit të institucioneve.“Ne në kuvend jemi, ishim në një mbledhje paraprakisht , tash po shkojmë në sallën Kuvendit , ku presim të zgjidhet kryetari i Kuvendit dhe do të vazhdojmë pastaj me mandatarin për qeveri sot ose nesër kryhet edhe kjo puna e qeverisë”, u shpreh Beqa Ndërkohë, seanca konstituive u shty për në ora 14:00.