E fundit/ Pacolli ofendon rëndë Korab Sejdiun

Shtuar më 07/09/2017, ora 10:05

Largimi i Korab Sejdiut pak orë para seancës ku do të votohet kryeparlamentari, e ka lënë AKR’në me një deputet më pak. Kështu, ata sot do t’i kenë vetëm 3 numraE në AKR, largimin e Sejdiut e komentojnë shkurt. Madje, sekretari organizativ i kësaj partie, Rrahim Pacolli , ka lënë të nënkuptuar se Korab Sejdiu ishte i padevotshëm për AKR’në.“Partinë e dëmton nëse shkon një deputet apo anëtar i devotshëm, e jo dikush që ka ardhur vetëm të bëhet deputet ”, ka thënë ai për Metron.Ndërkaq, Pacolli ka thënë se partia e tyre është e hapur dhe kush të dojë mund të rrijë e po ashtu edhe të shkojë.“Është e lirë partia , kush don vjen kush don shkon. Ne s’kemi nevojë me komentu, po është i lirë le të shkon”, ka shtuar ai.Megjithëkëtë, duke se lajmet për largim nga partia , edhe pse ka pak deputet , në AKR nuk bëjnë shumë përshtypje. Të paktën ashtu u shpreh sekretari i kësaj partie, pasi edhe pse është përgjegjësi për mbarëvajtjen e brendshme të partisë, thotë se për largimin e Sejdiut nuk ka dëgjuar akoma asgjë.“Unë s’e pasna pa hala, por kush s’don me nejt ne nuk e mbajmë me zor”, ka thënë tutje Pacolli Ndryshe, në orët e para të kësaj dite deputeti Korab Sejdiu njoftoi se jep dorëheqje nga AKR’ja pas koalicionit me PAN’in, duke lënë partinë e Pacollit me vetëm tre deputet