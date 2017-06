Dy vëllezërit e plagosur sot në Pejë, aktivistë të Vetëvendosjes (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/06/2017, ora 22:49

Dy personat që u plagosën sot në Pejë janë të afërt me subjektin politik Vetëvendosje. Të paktën kështu tregojnë fotografitë.Nexhdet e Bekim Kastrati , dy vëllezërit plagosur sot në Pejë për çështje pronësore, kanë shumë fotografi më deputetët e Vetëvendosjes dhe zyrtarët e lartë të kësaj partie.Nexhdet Kastrati shihet në fotografi me nënkryetarin e Vetëvendosjes Glauk Konjufca dhe me kandidatin për deputet të kësaj partie Dukagjin Gorani, raporton lajmi.net.Po ashtu vëllai i tij Bekim Kastrati , që ka mbetur i plagosur shihet në foto me Rexhep Selimin dhe Dardan Sejdiun. Ata shihen të kenë marrë pjesë edhe në aktivitete të Vetëvendosjes Dy vëllezërit Kastrati kanë pasur probleme me ligjin në të kaluarën. /albeu.com/