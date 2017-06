Dy të tretat e ushtrisë serbe vendosen në kufi me Kosovën (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/06/2017, ora 17:30

Në vitin 2006, ushtria serbe u riorganizua në gjashtë brigada . Katër prej këtyre brigadave janë pozicionuar në afërsi të kufirit me Kosovën Këto katër brigada kanë përmasat e divizioneve klasike konvencionale me nga 10 batalione secila.Dy brigadat e tjera, sipas mediave serbe, janë të profilizuara njëra si brigadë artilerie të përzierë dhe një si brigadë forcash speciale.Nga këto gjashtë brigada brigada e dytë është e vendosur në kazermën “Jovo Kursula”, e cila gjendet në Krajlevo, vetëm 50 kilometra larg kufirit verior të Kosovës. Ndërsa, brigada e tretë e këmbësorisë, së bashku me brigadën e artilerisë së rëndë, janë të vendosura në Nish, rreth 60 kilometra larg Kosovës. Brigada katërt e këmbësorisë e ka komandën në Vranjë, por përveç bazës së Vranjës, ka edhe bazën e re të Bujanocit, transmeton lajmi.net.Baza “Jug” është me modernja në Serbi dhe ndodhet në Cepotinë të Bujanocit, vetëm 8-9 kilometra nga kufiri me Kosovën Kjo bazë është ndërtuar në 33 hektarë dhe në të ndodhen 66 objekte, ndërsa mund të vendosen afro 1 mijë ushtarë profesionistë.