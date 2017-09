Drenicakët presion Veselit, ku e kemi ne vendin në qeveri?

09/09/2017

Derisa AAK dhe NISMA, tashmë kanë të gatshëm emrat për ministra për Qeverinë e re, është Partia Demokratike e Kosovës, ajo e cila ende nuk ka arritur që ta bëjë një gjë të tillë.Gazeta NewBorn, mëson se kjo parti është futur në një hall të madh, e ku shkak kryesor janë emrat për ministra në Qeverinë e re.Janë anëtarët e PDK-së nga Drenica të cilët po i kundërshtojnë fuqishëm disa nga emrat e përmendur si të mundshëm për ministra Këta anëtar ia kanë bërë me dije kryetarit të tyre, Kadri Veselit , se nëse PDK nuk lë ministra nga Drenica në kabinetin e ri qeverisës, kjo zonë e cila prej vitesh është bastion i PDK-së, do të dobësohet dhe do të ndryshojnë krejtësisht çasje ndaj PDK-së dhe Veselit Në anën tjetër,brenda kryesisë së PDK-së mëson se kjo e fundit po mendoj që ti ndërroj disa nga emrat e ministrave të përfolur pas ‘ultimatumit’ nga Drenica.