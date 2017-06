Dimovski: Nuk jemi pishman për UNESCO-n, do ta mbështesim Kosovën

Shtuar më 08/06/2017, ora 23:39

Sa më shpejt t’i kuptojnë shqiptarët gënjeshtrat e Zoran Zaevit , aq më mirë do të jetë për ta.Kështu ka thënë deputeti, njëherësh koordinator i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-së, Ilija Dimovski , duke reaguar kështu ndaj deklaratës së kryeministrit Zaev se, Qeveria e re do të jetë neutrale në anëtarësimin e Kosovës në UNESCO.“Sa më herët që ti kuptojnë shqiptarët gënjeshtrat e Zaevit , aq më mirë do të jetë për ta. Sa i përket votës pro VMRO-së në UNESCO, nuk jemi pishman – sepse Kosovën e kemi pranuar si shtet të pavarur dhe në këtë kontekst, duhet ta përkrahim”, tha Dimosvki. /albeu.com/