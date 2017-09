Detaje të reja nga autopsia e personave që vdiqën në QKUK

Shtuar më 16/09/2017, ora 08:17

Është kryer autopsia e tre personave që u zhvarrosën të enjten në lidhje me vdekjet e dyshimta të javës së kaluar në QKUK.Kjo është konfirmuar nga drejtori i Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërxhaliu, i cili ka bërë të ditur se tashmë janë duke përfunduar analizat toksikologjike dhe hispatologjike.“Në rastet kur nuk bëhet autopsia menjëherë në ditën e vdekjes dhe lejohet të varroset e dimë që stadi i kalbëzimit relativisht mundet të na destabilizojë gjendjen, por do të shohim çfarë mund të bëhet dhe do t’i propozojë Prokurorisë”, ka thënë ai për “Zërin”.Ndërsa prokurori i rastit, Valdet Gashi, ka thënë se ende është herët për t’i ditur shkaktarët e vdekjes së këtyre personave Ai shtoi se do ta presin edhe përfundimin dhe analizat tjera dhe pastaj do të dalin me një raport.“Ka përfunduar autopsia për këto tri raste, por që është ende herët të dimë përfundimisht se cili ka qenë shkaktari i vdekjes . Aktualisht janë duke u bërë edhe analizat toksikologjike, të cilat duan pak kohë dhe varet nga Mjekësia Ligjore deri kur munden të përfundojnë këto analiza. Nga ne është varur vetëm zhvarrosja, kryerja e autopsisë. Në autopsi ka marrë pjesë prokurori, komisionet nga mjekë dhe ekspertë ligjorë dhe tash jemi duke pritur raportin e autopsisë. Pra, nuk është çështje dite se kur mund të publikohet ky raport”, ka bërë të ditur Gashi.Për ta zbardhur arsyen e këtyre vdekjeve është angazhuar edhe Inspektorati i Ministrisë së Shëndetësisë.