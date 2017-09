Dërguti flet për një koalicionin të padëgjuar, PANKQIR

Shtuar më 06/09/2017, ora 13:16

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Aida Dërguti me anë të një postimi në Facebook ka folur për një koalicion të ri. Sipas saj koalicioni PANKQIR rrëzohet me një frymë."Nga formimi i koalicionit PANKQIR nuk ka nevoje per frike e ikje. Me keta numra qe aktualisht i kane, me nje t'fryme rrezohet ." shkruan Aida