Deputeti Liburn Aliu nën hetime

Shtuar më 04/10/2017, ora 17:25

Deputeti i Kuvendit të Kosovës , nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje që dikur ka mbajtur postin e drejtorit të Urbanizmit në Komunën e Prishtinës , Liburn Aliu , po hetohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës . Bashkë më Aliun po hetohen edhe pesë zyrtarë të tjerë në komunën e Prishtinës Aliu po dyshohet se ka keqpërdorur detyrën zyrtare në kohën sa ishte drejtor i Urbanizmit në Prishtinë, për një leje ndërtimi që kishte dhënë në muajin mars të këtij viti.Bashkë më Aliun po hetohen edhe pesë zyrtarë të tjerë, zyrtarë në komunën e Prishtinës . Nora Kelmendi, Drejtoreshë e Kadastrit, Sazane Raskova, zyrtare në Drejtorinë e Urbanizimit të Komunës së Prishtinës dhe Zejnullah Rexhepi, zyrtar i lartë për planifikim ne Drejtorinë e Urbanizmit Kështu ka bërë me dije, për Express, kryeprokurori në Prokurorinë Themelore të Prishtinës , Ymer Beka “Hetimet lidhur me këtë çështje po i zhvillon Prokuroria Speciale. Sa i përket ndërtimeve tek ne është e regjistruar një lëndë”, ka thënë Beka Tutje ai ka sqaruar se për rastin, kallëzim penal ka bërë policia e Kosovës Beka tregon se cilët janë zyrtarët e tjerë që po hetohen për këtë rast.“Kallëzimin penal e ka ushtruar Policia e Kosovës . Është në zhvillim hetimor. Tek ne është sjellë me 01.03.2017. Në këtë lëndë janë të përfshirë zyrtarët e Komunës, Liburni Aliu , Sazane Raskova, Nora Kelmendi dhe Zejnullah Rexhepi”, ka deklaruar Beka