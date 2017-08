Dënohet ish-drejtoresha e Drenasit

Shtuar më 30/08/2017, ora 16:11

Ish-drejtoresha e Inspektoratit Komunal të Drenasit, Hyrije Xhemajlaj- Thaçi dhe Halim Vrellaku, i cili më parë kryente detyrën e shefit të Inspektoratit në këtë komunë, sot janë shpallur fajtor nga Gjykata Themelore në Prishtinë në lidhje me një mbindërtim të kryer në kompleksin banesor numër pesë në Drenas.Dy zyrtarët komunal akuzoheshin se nuk parandaluan mbindërtimin në objektin banesor në pronësi të komunës. Hyrije Xhemajlaj- Thaçi u dënua me 10 muaj burgim, ndërsa Halim Vrellakut Gjykata i shqiptoi burg me kusht prej 1 viti. Ai nuk duhet të kryejë vepër tjetër penale në afat prej dy vjetësh nëse nuk dëshiron t’i ekzekutohet dënimi i shqiptuar sot nga Gjykata Themelore.Ndërsa Gjykata mori vendim që të lirohet nga akuza biznesmeni Izet Kukaj, pronar i kompanisë “Elita-A” që në vitin 2013 në kompleksin banesor në pronësi të Komunës së Drenasit ndërtoi një nënkulm me 14 banesa, 13 prej të cilave i shiti. Prokurori gjithashtu hoqi dorë nga ndjekja penale e banorit të këtij kompleksi Musli Ademi.Indeksonline ka kontaktuar me ish-drejtoreshën Hyrije Xhemajlaj- Thaçi e cila vendimin e quajti politik ngase për këtë mbindërtim sipas saj ishin zhvilluar të gjitha procedurat, procesverbalet, aktvendimet për ndërprerje të punimeve dhe ishte vendosur shiriti.“Vendimi është politik ngase për këtë mbindërtim kemi zhvilluar të gjitha procedurat, procesverbalet, aktvendim për ndërprerje të punime dhe kemi vendos shiritin si shenjë zyrtare, madje përmes avokatit komunal kemi bërë kallëzim penal dhe rasti është dërguar në Gjykatën e Drenasit”, ka thënë ajo.Për këtë rast, sipas Hyrije Xhemajlaj- Thaçi, është zhvilluar një proces gjyqësor madje ekziston vendimi i formës së prerë.“Besoi fuqishëm në ndikimet politike meqë në këtë proces unë isha caku. Shtrohet pyetja si mund të lirohet ndërtuesi dhe të dënohemi ne. Vlen të theksohet se në këtë rast nuk ka palë të dëmtuar sepse me ligjet në fuqi pronar janë vetë banorët”, ka thënë ajo.Ajo ndër të tjera është ankuar se nuk i është konfirmuar fare se për cilat pika ajo është shpallur fajtore dhe cilat janë faktet nga ana e Gjykatës në lidhje me veprën.Ndryshe, dje ish-drejtoresha Hyrije Xhemajlaj- Thaçi ishte liruar nga hetimet në lidhje me një rast tjetër keqpërdorim i detyrës zyrtare. Gjykata e njëjtë kishte hedhur poshtë aktakuzën e ngritur nga Prokuroria me arsyetimin se nuk ka fakte se janë shkelur procedurat për blerjen e një kamioni të zjarrfikësve