Demë Shehu nga burgu: Rrugëtimi për Kumanovë, si i lashë fëmijët

Shtuar më 21/08/2017, ora 23:09

Një letër që mban firmën Demë Shehu , anëtari i Grupit të Kumanovës që mori pjesë në përleshjet e 9 dhe 10 majit në Lagjen e Trimave përshkruan emocione dhe detaje të tij lidhur me nisjen për Kumanovën dhe familjen e tij.Ja letra e dërguar ku shkruan se autori i saj është Demë Shehu , tanimë që gjendet në burg:Me datën 30 prill 2015 kur u nisa për herë të dytë në rrugëtimin tonë Kombëtar ,përmes një thirrje telefonike i kërkova uratën e familjareve të mi ,njëra nga motrat më pyeti se ku po i le fëmijët Pergjigjia ime ishte: Fëmijët do të rriten të lirë dhe nuk do të kenë nevoj që edhe ata të merren me luftëra,e kemi obligim që fëmijëve t’ua sigurojm një të ardhme të ndritur në Shtetin e tyre dhe se kur te bashkohen Tokat e Aneksuara te Shqipërisë, atëherë ne do të jemi faqebardh dhe do i’u flasim edhe fëmijëve me kokën lartë dhe krenar dhe do t’ua përcjellim amanetet e të parëve të cilët na thonin se nuk ka gjë më të vlefshme se sa të sakrifikosh për Atdhe! Fëmijët do të rritën me mua ose jo, ata janë në dorën e Zotit , sepse Zoti na i ka shkruar fatet tona para 70.000 vitesh, dhe se lapsi i Melaqeve nuk shkruan më për neve,sepse e ardhmja e secilit është përcaktuar që moti!