Demarkacioni i mbetur pezull prej 1 viti

Shtuar më 01/09/2017, ora 20:52

​​Fiks një vit më pare, Isa Mustafa si kryeministër i Kosovës e kishte tërhequr nga rendi i ditës pikën për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi.Atëkohë, ia kishte lënë fajin Listës Serbe se në këmbim të votës kërkonte kompromise, derisa kishte deklaruar se po bëhet tërheqje për kohë më të përshtatshme, por që nuk u kthye asnjëherë në Kuvend, raporton KTV.Një vit më pas, Kosova gjendet pa Kuvend të konstituuar e ai që synon të bëhet kryeministër si i nominuar nga PAN-i, Ramush Haradinaj, thotë se marrëveshja do të kthehet në pikën zero.Sikurse Haradinaj, edhe Vetëvendosje vazhdon të kundërshtojë formën e tillë të demarkimit të kufirit me Malin e Zi, derisa kjo e fundit po negocion me LAA-në për të bërë numrat për krijimin e qeverisë së re.Megjithatë, veç një takim është zhvilluar në këtë periudhë mes LAA-së e Vetëvendosjes dhe ende për diskutim nuk janë vënë temat e mëdha.Madje nga deklarimet e fundit të kryeministrit, mundësia për një bashkëpunim mes këtyre dy subjekteve mbetet e vogël.Por, nëse do të arrijnë të vazhdojnë takimet, Vetëvendosje do të diskutojë për shkollat e për QKUK-në para se të flasin për demarkacionin Ndërkohë, analistët thonë se kushdo që arrin të bëjë qeverinë e re, nuk mund të lëvizë nga marrëveshja aktuale. Marrëveshja mes Kosovës e Malit të Zi për demarkimin e vijës kufitare ishte nënshkruar në gushtin e 2015-ës "> 2015-ës Që prej shtatorit të 2015-ës "> 2015-ës , për më shumë se një vit, kundërshtimi i partive opozitare, atë kohë Vetëvendosje , AAK-ja e Nisma, ishte i fuqishëm brenda e jashtë Kuvendit, duke bërë që marrëveshja të mos arrinte të kalonte asnjëherë. /albeu.com/