Demarkacioni do ratifikohet vetëm me "detyrimin e deputetëve"

Shtuar më 26/12/2016, ora 09:10

Ratifikimi i marrëveshjes që përcakton vijën kufitare me Malin e Zi po shihet si e pakuptimtë.Analistët mendojnë se ratifikimi i demarkacionit mund të ndodhë vetëm me imponimin e deputetëve Mazllum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës thotë se është e papranueshme dhe irracionale që të insistohet me ratifikimin e kësaj Marrëveshjeje kështu siç është.Madje, Baraliu thotë se ky ratifikim mund të ndodhë vetëm me imponim të deputetëve pasi disponimi i deputetëve për ratifikim nuk është aspak i tillë, raporton "Tribuna". /albeu.com/