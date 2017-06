Delawie: Rruga e Kosovës do të përcaktohet nga votuesit më 11 qershor

Shtuar më 05/06/2017, ora 17:45

Për ambasadorin e SHBA-ve në Prishtë, Greg Dealwie, 11 qershori është si datë kur qytetarët e Kosovë s përmes votës do të përcaktojnë rrugën e Kosovë s.Duke folur për prioritetet e ambasadës që ai drejton në Kosovë, Delawie tha të gjithë duan vetëm një drejtim për shtetin kosovar, që të ruaj sovranitetin dhe paqen me fqinjët, dhe integrimin evropian."Ambasadori Delawie u shpreh se kjo javë është e rëndësishme për Kosovë n, sepse votuesit do të jenë ata që do të përcaktojnë rrugën e saj drejt prosperitetit, duke shtuar se të gjithë pajtohen për një destinacion të vetëm : të shohin Kosovë n si shtet sovran, të pavarur, në paqe me shtetet fqinje dhe të integruar tërësisht në komunitetin Evropian dhe global", thuhet në një komunikatë të Odës Amerikane të Kosovë s. Delawie theksoi tri prioritetet e tij kryesore si Ambasador i SHBA-së në Kosovë: sundimi i ligjit, siguria rajonale dhe zhvillimi ekonomik si dhe përparimin që secila prej tyre ka shënuar.“Kalimi i Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale ishte një hap i madh për të luftuar korrupsionin; ne kemi parë një rritje të numrit të arrestimeve për shkelje dhe keqpërdorim të detyrës. Luftimi i ekstremizmit ka qenë i suksesshëm dhe në fund, ne kemi mbështetur zhvillimin e bizneseve të vogla dhe kemi promovuar mundësitë për eksport”, tha Ambasadori Delawie Sidoqoftë, sipas Delawie , korrupsioni dhe niveli i papunësisë ende dominon në Kosovë.Çështjet të cilat u ngritën nga anëtarët e Odës Amerikane ishin kryesisht të ndërlidhura me sundimin e ligjit, korrupsionin, gjendjen e paqëndrueshme politike , mungesën e fuqisë së kualifikuar të punës dhe nevojën për një gjykatë komerciale, çështje të cilat sipas tyre, vazhdojnë të pengojnë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e ambientit të të bërit biznes në Kosovë. /albeu.com/